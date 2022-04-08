Верещук: в Україні погоджено 10 гумкоридорів на 8 квітня
Станом на 8 квітня в Україні затвердили 10 гуманітарні коридори для евакуації населення
Про це повідомила віцепрем'єр - міністр реінтеграції Ірина Верещук в telegram.
Донецька область:
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Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
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Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);
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Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);
Місце зборів: вул. Шевченка, 5
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Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті);
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
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Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті). Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область:
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Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28;
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Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
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Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42;
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с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13;
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Рубіжне – Бахмут.
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