Верещук звернулася до жителів тимчасово окупованих територій: на Різдво росіяни готують теракти в храмах, утримайтесь від відвідин
Віцепрем'єрка Ірина Верещук звернулася до громадян України на тимчасово окупованих територіях: вона попередила, що на Різдво росіяни можуть готувати теракти в храмах, тож краще відмовитися від відвідин
Про це віцепрем'єрка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в телеграм.
"Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях", - написала вона.
Ірина Верещук також закликала громадян бути пильними та утриматися від відвідин місць із великим скупченням людей.
"Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ",- закликала віцепрем'єрка.
- Нагадаємо, нардеп Микола Княжицький заявив, що росіяни можуть вчиняти провокації через те, що УПЦ (МП) більше не володіє всіма храмами Києво-Печерської Лаври.
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