Про це віцепрем'єрка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в телеграм.

"Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях", - написала вона.

Ірина Верещук також закликала громадян бути пильними та утриматися від відвідин місць із великим скупченням людей.

"Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ",- закликала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, нардеп Микола Княжицький заявив, що росіяни можуть вчиняти провокації через те, що УПЦ (МП) більше не володіє всіма храмами Києво-Печерської Лаври.