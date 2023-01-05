Росіяни не будуть обстрілювати Лавру, але можливі провокації, - Княжицький

Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Колись Лавра була центром українського життя і монахи були основою українського патріотизму. Потім це все було віддано росіянам і перетворено на їхню філію - це абсолютно ганебно. Ясно, що вони можуть вчиняти якісь провокації, але сподіваюсь, що до цього не дійде і наші спецслужби працюватимуть ефективно", - сказав він.

Нардеп додав, що українці для цього не дають жодних приводів, бо вони хочуть жити у власній країні з власною церквою та мовою і підтримувати свою сильну армію.

"Путін же сказав про велике різдвяне перемир'я. Не думаю, що вони наважаться нищити видатну культурну пам'ятку світу. Але чекати від них можна всього чого завгодно. Вони хочуть, щоб нас взагалі не було і чинять геноцид українського народу. Їх ніщо в цьому не зупиняє", - підсумував Княжицький.

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