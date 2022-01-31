Верховна Рада не через COVID-19 не працюватиме, а тому, що більшість не може проголосувати вигідні Офісу Зеленського законопроєкти, – Синютка
Народний депутат від “Європейської солідарності” Олег Синютка вважає, що народні депутати хочуть перенести пленарні засідання Верховної Ради не через зростання кількості хворих на COVID-19
Таку думку політик висловив у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.
“28 хворих на COVID-19 народних депутатів – це точно не критична кількість для зупинки роботи Верховної Ради. І ми, депутати “Європейської солідарності” завтра хочемо винести на голосування питання про повноцінну роботу ВР і повноцінний пленарний тиждень. Але ми прекрасно розуміємо, що проблема не у хворобах народних депутатів. Звичайно, зараз пандемія коронавірусу знову набирає обертів в Україні і влада, яка так довго розповідала українцям про те, як багато зроблено, насправді знову проґавила цей момент. І очевидно, що загроза для здоровʼя і життя людей є достатньо великою”, – зазначив Синютка.
На думку народного депутата, Верховна Рада не буде працювати не через зростання кількості хворих на COVID-19, а через те, що вже впродовж тривалого періоду часу немає монобільшості у парламенті.
“Сьогодні навіть та більшість, яка сформувалася зі “слуг народу” й депутатів олігархічних фракцій, не може прийняти вигідні Офісу Зеленського законопроєкти. І це було продемонстровано під час голосування на останньому тижні попередньої сесії, коли навіть порядок денний, який запропонувала більшість, – це були популістські закони про економічний паспорт і щасливе майбутнє, але жодного питання, яке би стосувалося викликів, які сьогодні стоять перед Україною. І очевидно, через те, що вони не мають голосів, вони вирішили вийти з рішенням про припинення роботи парламенту”, – зауважив Олег Синютка.
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Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький відеозв'язком на засіданні погоджувальної ради 31 січня виступив за перенесення пленарних засідань Верховної Ради, тому що ми на цьому тижні влада очікує до 50-60 тисяч захворілих на добу.
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За словами Радуцького, перебувати великій кількості людей в закритих приміщеннях – це провокувати погіршення епідемічної ситуації.
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