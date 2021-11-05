Верховна Рада розблокувала підписання закону про незалежність Нацбанку

Проєкт постанови про скасування підтримали лише 53 нардепи за мінімально необхідних 226, повідомляє Еспресо.TV.



Народні депутати від фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко і Михайло Цимбалюк вважають, що закон №5850 ухвалили з порушеннями вимог Конституції і Регламенту Верховної Ради.



У картці законопроєкту йдеться, що після відхилення постанови, голова ВР Руслан Стефанчук підписав законопроєкт і направив його на підпис президенту.



Довідка: Закон №5850 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" Верховна Рада ухвалила 19 жовтня.



Документ виокремлює окремі норми про повноваження Ради НБУ та порядок її взаємодії з правлінням. Також закон визначає коло контрагентів, з якими можна буде проводити операції із золотовалютним резервом, пише Ліга.net.



Крім цього, проєкт розширює перелік кваліфікаційних вимог до осіб, яких призначають на посади членів Ради НБУ, голови НБУ та його заступників, і доповнює перелік підстав для їх звільнення.



Як зазначає Укрінформ, для зменшення ризиків можливого тиску на Національний банк законопроєкт пропонує виключити положення закону про НБУ, які, "по суті, зобов’язують установу підтримувати економічну політику уряду, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності гривні".



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