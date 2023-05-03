Верховна Рада спростила процедуру демонтажу пам’ятників російській спадщині
3 травня Верховна Рада ухвалила проєкт Закону України, який створює правові підстави для вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму або російської імперської політики
Про це ідеться на сайті Мінкульту.
"Це дозволить всім залученим до процесу органам влади набагато швидше і у законний спосіб звільняти публічний простір від пам’яток, які глорифікують російську імперію. До прикладу, у Полтаві міська влада не хотіла переміщувати пам’ятки, присвячені Петру І, аргументуючи це відсутністю законних підстав. Сподіваюся, що після ухвалення даного закону таких аргументів у місцевої влади більше не буде", - прокоментував ухвалення закону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Законом встановлені критерії віднесення об’єктів культурної спадщини до символів російської імперської та радянської тоталітарної політики.
Зокрема, до них відносяться пам’ятники особами і подіями, що були міфологізовані імперською та тоталітарною пропагандою і до сьогодні використовуються російською пропагандою для поширення власних наративів.
- Депутати Полтавської міської ради підтримали ініціативу демонтувати пам'ятники радянським генералам Олексію Зигіну, Миколі Ватутіну і поету Олександру Пушкіну.
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