Про це інформує народний депутат і член профільного податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

16 листопада на засіданні Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до пункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами.

"Це важливий для волонтерів закон. Він передбачає, що після включення особи до Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ, звільнення від оподаткування (18% ПДФО та 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів. Норма працює до кінця 2022 року", – пише Железняк.

За відповідний закон в цілому проголосували 313 народних депутатів.

У пояснювальній записці до закону зазначено, що на фоні повномасштабної війни Росії та підйому волонтерського руху є потреба уточнити окремі положення щодо Реєстру волонтерів.

"Даний закон покликаний прибрати територіальне обмеження щодо витрат волонтерів лише на учасників бойових дій і жертв конфлікту в Донецькій і Луганській області, а також усунути прогалину щодо поширення податкової пільги в часі", - йдеться в повідомленні.

Закон розширює напрямки витрат осіб з Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ, а також "уточнення питання щодо поширення податкової пільги на попередні правовідносини".

Крім того, сьогодні ВРУ прийняла постанову в якій закликає партнерів виключити Росію з Великої двадцятки.

Також народні депутати України схвалили продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів.

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