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Головна Суспільство Верховний суд Греції відмовив Литві у видачі ветерана АТО Радкевича, якого засудили у справі про штурм Вільнюської телевежі

Верховний суд Греції відмовив Литві у видачі ветерана АТО Радкевича, якого засудили у справі про штурм Вільнюської телевежі

9 лютого, 2022 середа
20:44
Суспільство суд-вирок

Верховний суд Греції відмовив Литовській Республіці у видачі громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, якого у 2021 році на запит Литви затримали в Греції

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

"У вересні минулого року Радкевич вирушив на відпочинок до Греції, де при перетині кордону був затриманий як фігурант так званої справи 13 січня про штурм Вільнюської телевежі у 1991 році. Литовський суд заочно засудив Олександра до 4 років позбавлення волі за участь у військових діях біля Будинку друку у Вільнюсі", - написала уповноважена.

Тоді, за інформацією Денісової, Литва видала європейський ордер на арешт та попросила у Греції передати Радкевича для відбування покарання.

Денісова зазначає, що Радкевич не знав про вирок, хоча співпрацював зі слідством добровільно. У рамках міжнародної правової допомоги України Литві у 2014 році чоловіка допитала як свідка українська прокуратура.

"Дякую Міністерству закордонних справ України, посольству України в Грецькій Республіці за взаємодію та сприяння у звільненні громадянина України. Чекаємо найшвидшого повернення Олександра Радкевича додому" - зазначила Денісова.

 

 
  • Нагадаємо, у вересні 2021 року Греція затримала за запитом Литви Радкевича, заочно засудженого литовським судом у справі про події 1991 року, коли радянське керівництво намагалося втримати країну у складі СРСР.

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