Верховний суд Греції відмовив Литві у видачі ветерана АТО Радкевича, якого засудили у справі про штурм Вільнюської телевежі

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

"У вересні минулого року Радкевич вирушив на відпочинок до Греції, де при перетині кордону був затриманий як фігурант так званої справи 13 січня про штурм Вільнюської телевежі у 1991 році. Литовський суд заочно засудив Олександра до 4 років позбавлення волі за участь у військових діях біля Будинку друку у Вільнюсі", - написала уповноважена.

Тоді, за інформацією Денісової, Литва видала європейський ордер на арешт та попросила у Греції передати Радкевича для відбування покарання.

Денісова зазначає, що Радкевич не знав про вирок, хоча співпрацював зі слідством добровільно. У рамках міжнародної правової допомоги України Литві у 2014 році чоловіка допитала як свідка українська прокуратура.

"Дякую Міністерству закордонних справ України, посольству України в Грецькій Республіці за взаємодію та сприяння у звільненні громадянина України. Чекаємо найшвидшого повернення Олександра Радкевича додому" - зазначила Денісова.



