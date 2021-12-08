Верховний суд остаточно повернув державі 14 будівель Нацкінематеки у Києві

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.



За версією слідства, через змову службовців міністерства культури України, держпідприємства "Національна кінематека України", арбітражного керуючого держпідприємства, а також приватних осіб, останні заволоділи нерухомістю, вартість якої сягає 42 млн грн.



Юридична особа, яку позбавили можливості взяти участь в аукціоні на законних підставах, подала позов про визнання його недійсним через порушення правил проведення. НАБУ надало зібрані детективами матеріали досудового розслідування щодо незаконності вказаного аукціону.



Верховний суд підтвердив, що 14 будівель та споруд загальною площею понад 5 тис. кв. м, що розмістилися на земельній ділянці біля 8 га поруч із метро Лісова у Києві, мають повернути у власність держави та ухвалив відповідну постанову у складі палати Касаційного господарського суду з розгляду справ про банкрутство.

Нагадаємо, 15 лютого 2021 Господарський суд міста Києва визнав недійсними результати аукціону з продажу майна ДП "Національна кінематека України".

16 червня 2021 року суд апеляційної інстанції підтвердив законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, воно набрало законної сили.