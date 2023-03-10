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Верховний суд розгляне справу стосовно пакету акцій Полтавського ГЗК, яким хоче заволодіти Коломойський

10 березня, 2023 п'ятниця
12:37
Суспільство Верховний суд України

15 березня Велика Палата Верховного Суду України розглядатиме справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК)

Раніше, у вересні 2022 року, Північний апеляційний господарський суд визнав договори купівлі-продажу цього пакета акцій, укладені 20 років тому, недійсними. Компанія Ferrexpo plc (Велика Британія), якій належить ПГЗК, подала касаційну скаргу на це рішення. Очікується, що Верховний Суд винесе остаточне рішення щодо спроб офшорних компаній відібрати акції ПГЗК у Ferrexpo.

Правова абсурдність цієї справи викликала значний резонанс у ділових колах та засобах масової інформації, оскільки являє собою неприховану спробу рейдерського захоплення великого промислового активу, акціонерами якого є відомі світові компанії та фонди, зокрема BlackRock (США) та Суверенний фонд Норвегії. Експерти і журналісти неодноразово звертали увагу на численні юридичні порушення у судовому процесі та вказували на його явну корупційну заангажованість.

"Купа іноземних інвесторів купувала акції української компанії, а тепер вони з подивом дізнаються, що українські суди вирішили відіграти назад угоду 20-и річної давності, і тепер цим іноземним інвесторам належить лише дуля з маком. Не через Путіна. Не через війну. А через рішення українського суду. Який винайшов машину часу і відправився у минуле. І в даний момент будь-який іноземний інвестор буде дивитись на будь-яку українську компанію, акції якої він купляв чи думав купити, як на бомбу уповільненої дії. А сотні фондів, які володіють акціями Ferrexpo, подумають, що інвестувати в Україну – то завжди погана ідея", – так оцінив спроби заволодіти акціями ПГЗК Сергій Фурса, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital.

У численних журналістських розслідуваннях було зазначено, що офшорні компанії, які ініціювали цю справу 20 років тому, нині пов'язані з одіозним олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про компанії Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited і Calefort Developments Limited. За реєстраційними даними, починаючи з 2016 року, директором кожної із названих чотирьох офшорних компаній є Софія Ісідору Сячинян (Sofia Isidorou Siachinian), яка згідно з повідомленнями ЗМІ, є бенефіціаром різних українських компаній які, за даними YouControl, пов'язані з Коломойським та групою "Приват".

Також відомо, що починаючи з 2017 року Софія Ісідору є директором підставної компанії Ariana Business Limited, зареєстрованої в Великобританії. За повідомленнями ЗМІ, через цю компанію Ігор Коломойський контролював видобувну компанію "Укрнафтобуріння". Та сама пані Ісідору зареєстрована також як секретар кіпрської Sunaltezza Consulting Ltd, яка на 100% належить іншій офшорній компанії - Grizal Enterprises Ltd, власником якої є Геннадій Боголюбов - давній партнер Коломойського.

Аналіз інформації з відкритих джерел і офіційних реєстрів доводить, що саме Ігор Коломойський намагається відібрати 40,19% акцій Полтавського ГЗК у компанії Ferrexpo plc.

Слід також відзначити, що юридична бездоганність придбання пакету акцій ПГЗК компанією Ferrexpo plc раніше була підтверджена у 2015 р. рішенням Вищого господарського суду України.

У вересні Північний апеляційний господарський суд постановив відібрати 40% акцій Полтавського ГЗК у міжнародної гірничорудної компаніїFerrexpo, акції якої торгуються на основному майданчикуЛондонської фондової біржі (LSE).

Суд вирішив позбавити низку іноземних інвесторів куплених ними акцій і передати декільком офшорним компаніям, які ЗМІ неодноразово пов'язували з росіянами, що перебувають під санкціями США.

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