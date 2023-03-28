Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні Верховний Суд поставив остаточну крапку в спекуляціях НАБУ... Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом", - повідомив Омелян.

"Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і незабаром зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники пресслужби очорнювали моє ім’я", - додав ексміністр.