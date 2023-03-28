Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна у справі про зменшення портових зборів
Верховний Суд підтвердив виправдальний вирок ВАКС щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення портових зборів на 20% у 2017 році
Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні Верховний Суд поставив остаточну крапку в спекуляціях НАБУ... Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом", - повідомив Омелян.
"Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і незабаром зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники пресслужби очорнювали моє ім’я", - додав ексміністр.
- У червні 2020 року у НАБУ заявили, що дії ексміністра інфраструктури Омеляна по зниженню портових зборів кваліфіковано за ч.2 ст.211 ККУ. Йому інкримінували збитки державі у 30,4 млн грн.
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