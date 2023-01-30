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Верховний Суд залишив у силі вирок терористці "ДНР" Багірі - 13 років за ґратами

30 січня, 2023 понедiлок
12:45
Кримінал

Верховний Суд погодився з доводами прокурора, щодо терористки "ДНР" Багіри та залишив у силі її покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За принципової позиції Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив без змін судові рішення стосовно громадянки України, засудженої за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації", - пише пресслужба.

Прокурор у суді довів, що учасниця "ДНР" з позивним Багіра впливала на діяльність псевдореспубліки та працювала проти України.

У січні 2017 року зловмисниця створила мережу інформаторів, які збирали дані про переміщення українських військовий та техніки. Цю інформацію Багіра передавала ворогу.

22 липня 2014 року СБУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт відносно громадянки Росії Марії Коледи, яка мала позивний Багіра. Досудове розслідування за ст. 294 (масові заворушення) ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) вели слідчі СБУ. За вчинення таких злочинів їй передбачалося покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Верховний суд
терорист
тероризм
Донеччина
Офіс генпрокурора
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