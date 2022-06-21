Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

Вернидуб підписав з клубом з Кривого Рогу контракт на три роки. Асистентами головного тренера стали Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін, Валерій Михайленко та Тарас Гребенюк.

Юрій Вернидуб після повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ. Наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного тренера було переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.

"Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань", – йдеться в листі Міноборони на адресу клубу.

56-річний Вернидуб також очолював запорізький "Металург", "Зорю", білоруський "Шахтар" та молдовський "Шериф". Під його керівництвом клуб з Тирасполя у вересні 2021 року сенсаційно переміг у Мадриді "Реал" у Лізі чемпіонів - 2:1. Іспанський клуб в підсумку виграв ЛЧ.

У 2020 році президент України Володимир Зеленський доручив розглянути питання відродження футбольного клубу "Кривбас", який було розформовано у 2013 році.

На момент зупинки чемпіонату України через російську агресію "Кривбас" займав друге місце в першій лізі. У новому сезоні клуб виступатиме у найсильнішому українському дивізіоні.

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