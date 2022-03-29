Весь світ побачив, що наше майбутнє вирішує тільки народ України та ЗСУ, - Чийгоз
Народний депутат Ахтем Чийгоз впевнений, що питання майбутнього України будуть вирішувати лише її громадяни та ЗСУ
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Дуже багато громадян України неоднозначно сприйняли заяви нашої делегації на переговорах в Туреччині. Так само реагують і наші люди в окупованому Криму. Я хочу наголосити, що сьогодні народ України та ЗСУ показують всьому світу, що мають іншу позицію від української влади. В нас інші наміри та цілі. Цю війну я зустрів в дорозі на Львів і дивлячись, яким потоком їдуть вантажівки до Києва, я побачив я ми можемо об’єднуватись для того, щоб знищити окупантів”, - розповів Чийгоз
Чийгоз наголосив, що встановлювати терміни на переговорах по деокупації територій для влади небезпечно. За його словами, на окупованих територіях багато українців чекають на визволення і не слід забувати про це.
“Не потрібно на переговорах встановлювати якісь часові рамки для деокупації Криму та Донбасу. Потрібно думати, що ти залишиш майбутнім поколінням. І не слід забувати про тисячі кримських татар, проти яких Росія систематично вчиняє репресії. Вони не розуміють, на які компроміси йде українська влада жертвуючи ними і чекають, коли Крим стане знову українським”, - додав Чийгоз
- Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що припинення вогню недостатньо для скасування санкцій проти Росії.
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