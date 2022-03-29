English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Весь світ побачив, що наше майбутнє вирішує тільки народ України та ЗСУ, - Чийгоз
Ексклюзив

Весь світ побачив, що наше майбутнє вирішує тільки народ України та ЗСУ, - Чийгоз

29 березня, 2022 вiвторок
21:28

Народний депутат Ахтем Чийгоз впевнений, що питання майбутнього України будуть вирішувати лише її громадяни та ЗСУ

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV

“Дуже багато громадян України неоднозначно сприйняли заяви нашої делегації на переговорах в Туреччині. Так само реагують і наші люди в окупованому Криму.  Я хочу наголосити, що сьогодні народ України та ЗСУ показують всьому світу, що мають іншу позицію від української влади. В нас інші наміри та цілі. Цю війну я зустрів в дорозі на Львів і дивлячись, яким потоком їдуть вантажівки до Києва, я побачив я ми можемо об’єднуватись для того, щоб знищити окупантів”, - розповів Чийгоз

Чийгоз наголосив, що встановлювати терміни на переговорах по деокупації територій для влади небезпечно. За його словами, на окупованих територіях багато українців чекають на визволення і не слід забувати про це.

“Не потрібно на переговорах встановлювати якісь часові рамки для деокупації Криму та Донбасу. Потрібно думати, що ти залишиш майбутнім поколінням. І не слід забувати про тисячі кримських татар, проти яких Росія систематично вчиняє репресії. Вони не розуміють, на які компроміси йде українська влада жертвуючи ними і чекають, коли Крим стане знову українським”, - додав Чийгоз

  • Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.
  • Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що припинення вогню недостатньо для скасування санкцій проти Росії.
Читайте також:
Вірменія
28 березня, 2022 понедiлок
Нагірний Карабах: Вірменія пропонує Азербайджану почати перемовини про перемир'я
ЗСУ
28 березня, 2022 понедiлок
На Сході українські військові знищили командира та начштабу мотострілецького полку окупантів
Зеленський Путін
28 березня, 2022 понедiлок
Зеленський через Абрамовича передав записку Путіну. У відповідь той пообіцяв знищити Україну, - The Times
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.12
    Продаж 33.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
29 березня
21:51
Ірина Верещук
Кабмін готує програму підтримки для українців, яких депортували в Росію, - Верещук
21:45
Велика Британія затримала російську суперяхту в лондонському кварталі Canary Wharf
21:28
Денис Шмигаль
В Україні є запаси їжі на декілька років, - Шмигаль
21:28
Україна закликає Непал заборонити російським альпіністам відвідувати Гімалаї
21:25
Сергій Бичков
Гендиректора держпідприємства "Антонов" відсторонено від посади. Триває розслідування, - Укроборонпром
21:21
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
У Раді з'явився законопроєкт про заборону РПЦ в Україні
21:03
Еммануель Макрон
Макрон до Путіна: оплата за газ в рублях неможлива
20:34
Руслан Геремеев
У Маріуполі важко поранили одного з бойовиків Кадирова, підозрюваного у вбивстві Нємцова, - "Азов"
20:34
"єПідтримка"
6 500 грн єПідтримки: загалом українцям вже виплатили 22 млрд від початку запуску послуги
20:17
Ексклюзив
Микола Княжицький
США та Велика Британія надаватимуть нам допомогу, але їх готовність стати гарантами безпеки для України - питання відкрите, - Княжицький
20:11
Велика Британія
Велика Британія хоче "повного виведення" російських військ з України, - речник Джонсона
20:09
У районі Ізюму ЗСУ збили російські безпілотник та винищувач-бомбардувальник
20:04
Європейська Солідарність
Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир - заява "Європейської Солідарності"
20:02
Маріуполь
Від початку повномасштабної війни російські війська вбили 1179 мирних громадян України, - ООН
19:49
Болгарія
"Ми не можемо дати те, чого у нас немає": міністр оборони Болгарії щодо заклику надати військову допомогу Україні
19:44
Владімір Мєдінскій
Деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню. Мединський "уточнив" свої слова після переговорів у Стамбулі
19:37
Генштаб ЗСУ
Росіяни перегруповуються для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках, - Генштаб
19:22
прапор Росії
США готують санкції проти РФ, щоб порушити її критичні ланцюги поставок
19:21
санкції проти рф
Російських дипломатів висилають ще з кількох країн Європи, - CNN
19:20
окупанти
У Маріуполі окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів пологового будинку у Росію, - міська рада
19:19
Ед Ширан, Том Оделл та інші світові зірки доєднаються до благодійного концерту на підтримку України 29 березня
19:18
вугілля
Польща планує заборонити імпорт вугілля з Росії
19:06
ППО збили
ЗСУ збили російську ракету над Волинню, - голова ОВА
18:59
Ілля Кива
Киві оголосили ще одну підозру - за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади
18:57
Ірина Венедіктова
Венедіктова: Microsoft та провідні юристи світу допомагатимуть Україні притягти до відповідальності РФ за воєнні злочини
18:53
У Миколаєві перейменують Московську вулицю на Маріупольську
18:42
Петер Сійярто
Спроба втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині. Київ відреагував на заяви Сійярто
18:31
На Харківщині стрілець-зенітник знищив російський вертоліт КА-52 "Алігатор" з ПЗРК
18:22
Олексій Арестович
До кінця війни Україна не називатиме число втрат ЗСУ, - Арестович
18:09
Hesburger
Фінська мережа Hesburger зачиняє свої заклади в РФ та Білорусі
18:02
Денис Берінчик
Всім пацанам, хто у формі – повага: Боксер Берінчик підтримав захисників України
18:01
Центр оборонних інвестицій Естонії запропонував для українських біженців понад 100 квартир
17:58
обстріл
Росія обстріляла аеродром на Хмельниччині, знищені всі запаси паливно-мастильних матеріалів, - мер Старокостянтинова
17:55
Віталій Кличко
Окупанти вдаються до варварства, бо не можуть здолати нас, - Кличко про викрадення міських посадовців
17:38
окупант гоблін
Шукають зброю та крадуть машини: росіяни почали мародерити на Херсонщині, - ЗМІ
17:34
Майк Тайсон
Історія доводить, що українці – сильні люди: Легендарний боксер Тайсон підтримав братів Кличків та Україну
17:31
Борис Джонсон
Припинення вогню недостатньо для скасування санкцій проти Росії, - Джонсон
17:30
ботоферма
У Вінниці кіберфахівці СБУ ліквідували ботоферму, яка поширювала проросійські фейки
17:21
Прем'єр Литви попереджає про "пропаганду" щодо поганих умов проживання українських біженців
17:16
Олексій Джунківський
В Ірпені росіяни розстріляли дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV