Весь цивілізований світ вимагає справедливості. Кулеба і Венедіктова зустрілися з прокурором МКС Ханом
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова провели переговори з генеральним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який відвідує Україну з візитом.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, - повідомляє Еспресо.TV.
"Ми залучаємо всі юридичні інструменти, аби притягнути Росію та її громадян, які вчиняють воєнні злочини та злочини проти людяності, до відповідальності. Ми у цьому не єдині — весь цивілізований світ вимагає справедливості. З ініціативи України, 41 держава-учасниця Римського статуту звернулася до Міжнародного кримінального суду, аби він розпочав кримінальне розслідування", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства України.
Основною темою переговорів стало розслідування Міжнародним кримінальним судом найтяжчих міжнародних злочинів росіян на території України.
"Кожен російський злочинець понесе відповідальність за кожне втрачене українське життя", - наголошено у повідомленні.
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