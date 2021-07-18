"Вест Гем" ошелешив ціною на українського футболіста Ярмоленка

Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією видання, головний тренер лондонців Девід Мойес остаточно вирішив, що 31-річний українець не відповідає його вимогам. А "Вест Гем" хоче розвантажити зарплатну відомість. Тому англійський клуб готовий продати Ярмоленко за 2 млн фунтів стерлінгів, хоча у 2018 році купив його у німецької "Борусії" з Дортмунда за 18 млн фунтів.

Зазначається, що "Вест Гем" провів переговори щодо трансферу футболіста з турецьким "Фенербахче". Щоправда, агент українця Вадим Шаблій спростував цю інформацію.