"Вест Гем" ошелешив ціною на українського футболіста Ярмоленка
Англійський "Вест Гем" готовий продати українського півзахисника Андрія Ярмоленка за 2 млн фунтів
Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією видання, головний тренер лондонців Девід Мойес остаточно вирішив, що 31-річний українець не відповідає його вимогам. А "Вест Гем" хоче розвантажити зарплатну відомість. Тому англійський клуб готовий продати Ярмоленко за 2 млн фунтів стерлінгів, хоча у 2018 році купив його у німецької "Борусії" з Дортмунда за 18 млн фунтів.
Зазначається, що "Вест Гем" провів переговори щодо трансферу футболіста з турецьким "Фенербахче". Щоправда, агент українця Вадим Шаблій спростував цю інформацію.
- 7 липня повідомлялося, що Роман Яремчук може перейти з бельгійського "Гента" до англійського "Вест Гема".
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