"Ви це бачите і на днях ще побачите": Буданов про знищення окупантів у Криму
22 серпня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що днями українці ще побачать дії спрямовані на знищення росіян у тимчасового окупованому Криму
Про це очільник ГУР заявив агентству ITV в Ірпені на церемонії підняття кримськотатарського прапора на центральній площі міста у переддень проведення Кримської платформи.
Він сказав, що в Криму "на жаль, є люди, які дуже бояться цього, але є багато тих, хто чекає", тому Буданов вважає, що їм треба "дати впевненість на те, що їхні надії не марні".
"Ось для цього ми маємо проводити такі заходи як Кримська платформа. Заходи, кажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму, що загалом і робиться. Ви це бачите і на днях ще побачите", - заявив Буданов, натякнувши на майбутні нові удари по окупантах у Криму.
На заході були присутні голова ГУР Кирило Буданов, постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
- Нагадаємо, 22 серпня у Києві відбувається проведення Передодня третього саміту Міжнародної Кримської платформи, у рамках якої заходи присвячують проблематиці корінних народів України.
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