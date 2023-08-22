Проблематика корінних народнів і шляхи звільнення Криму: в Києві стартував Переддень ІІІ саміту Кримської платформи

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кримської платформи.

У рамках Передодня окремі заходи присвячують проблематиці корінних народів України.

Захід дослідить можливості та формування максимально повного бачення ситуації, в якій перебуває Україна на шляху до звільнення Криму й окупованих частин Чорного й Азовського морів. Учасники Передодня визначать і проаналізують найбільші ризики на шляху до реінтеграції півострова, а також обговорити шляхи їх подолання і можливого плану дій звільнення.

У програмі заходу визначено проведення двох панельних дискусій:

"Кроки до звільнення й відновлення стійкої безпеки в Криму та Чорному й Азовському морях"

"Консолідація зусиль України та демократичного світу на шляху до реінтеграції Криму"

Детальніше з програмою заходу можна ознайомитись за посиланням.

Організаторами стали Експертна мережа Кримської платформи спільно з партнерами – Кримською правозахисною групою, Центром оборонних стратегій, Media Center Ukraine, Крим SOS, Міністерством закордонних справ України. Організатор спеціальної події – Меджліс кримськотатарського народу.

Що таке Кримська платформа

Кримська платформа – це міжнародний переговорний майданчик України з деокупації Криму, консультаційно-координаційний формат, створений з ініціативи президента України. Метою платформи є підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, відповіді на зростання безпекових загроз, посилення міжнародного тиску на кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Групи підтримки Кримської платформи утворені в Парламентській асамблеї НАТО, сеймасі Литви та сеймі Латвії

2021 року в установчому саміті Кримської платформи в Києві взяли участь 46 міжнародних делегацій. Він зібрав представників усіх країн НАТО і ЄС. На саміті "Кримська платформа" ухвалили спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації.

2022 року участь у другому саміті "Кримської платформи" взяли близько 60 іноземних країн і організацій, зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Повного списку гостей до останнього не розголошували з міркувань безпеки.

Цього року саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві у гібридному форматі. Він матиме дві головні задачі, зокрема те, що ніяких мирних перемовин без Криму неможливі.

7 серпня Володимир Зеленський розповів, що цьогоріч Україна готує не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів, а й парламентський вимір Кримської платформи, що відбудеться восени.

Під час телефонної розмови Зеленський запросив на саміт Кримської платформи прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

22 серпня, напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, з робочим візитом на Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак.