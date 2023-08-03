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Зеленський розповів про терміни та формат нового саміту Кримської платформи

3 серпня, 2023 четвер
22:36
Війна з Росією Крим

Україна готує не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи, що відбудеться восени

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Нарада щодо Кримської платформи – зміст саміту, міжнародна присутність на саміті, його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму – працюємо над деталями", - зазначив президент.

Він наголосив на тому, що цьогоріч саміт відбудеться у двох форматах.

"Готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи – цей саміт буде восени", - додав Зеленський.

Що відомо про обстріли Криму

17 липня під ранок пролунали вибухи на Кримському мосту , після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

18 липня російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками.

В ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Детонував склад із боєприпасами на Старокримському полігоні.

20 липня окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим. Нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток.

22 липня окупанти повідомили про атаку об'єктів інфраструктури півострова безпілотниками: горіла нафтобаза у селищі Октябрське та детонував склад боєприпасів на розташованому там аеродромі. Було призупинено рух залізницею.

24 липня окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі та евакуацію прилеглих сіл.

У п'ятницю, 28 липня, в окупованому Севастополі в Казачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів. У ГУР повідомляють про диверсію

Також українські сили продовжують завдавати ударів по логістичних шляхах росіян, щоб зруйнувати їхні плани та постачання між Кримом та материком. Зокрема, зранку 29 липня була проведена повітряна атака ЗСУ по Чонгарському мосту.

1 серпня у Криму пролунали вибухи, імовірно, в районі Балаклави, де розташована база військово-морського флоту РФ, ТЕЦ та склади боєприпасів і техніки окупантів.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" і "Василій Биков".

3 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки України до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму.

Крим
Володимир Зеленський
допомога Україні
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