Зеленський запросив прем'єра Нідерландів на саміт Кримської платформи

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Я запросив Марка, пана прем’єр-міністра, взяти участь у саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів – цей саміт відбудеться вже 23 серпня", – сказав він.

Як зазначив президент, однією з ключових тем розмови з прем'єр-міністром Нідерландів був захист українців від російських окупантів.

"Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, усій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети, і я вдячний за це й особисто Марку, і всім у Нідерландах – кожному й кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками, і саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України", – зауважив Зеленський.

Також, за його словами, з Марком Рютте обговорили, як можна деталізувати на двосторонньому рівні безпекові гарантії для України, озвучені в декларації "Великої сімки", до якої приєдналися Нідерланди.

Володимир Зеленський додав, що провів нараду щодо змістовного наповнення політики повернення – саме щодо Криму, його реінтеграції.

"Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 14-го року. Але все це не повинно бути просто абстрактним – під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст. Як саме нормальне життя повертається. Що саме це означає для Криму й для всіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною та продуманою", – наголосив він.

Що таке Кримська платформа

Кримська платформа – це міжнародний переговорний майданчик України з деокупації Криму, консультаційно-координаційний формат, створений з ініціативи президента України. Метою платформи є підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, відповіді на зростання безпекових загроз, посилення міжнародного тиску на кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Групи підтримки Кримської платформи утворені в Парламентській асамблеї НАТО, сеймасі Литви та сеймі Латвії

2021 року в установчому саміті Кримської платформи в Києві взяли участь 46 міжнародних делегацій. Він зібрав представників усіх країн НАТО і ЄС. На саміті "Кримська платформа" ухвалили спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації.

2022 року участь у другому саміті "Кримської платформи" взяли близько 60 іноземних країн і організацій, зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Повного списку гостей до останнього не розголошували з міркувань безпеки.

Цього року саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві у гібридному форматі. Він матиме дві головні задачі, зокрема те, що ніяких мирних перемовин без Криму неможливі.

7 серпня Володимир Зеленський розповів, що цьогоріч Україна готує не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів, а й парламентський вимір Кримської платформи, що відбудеться восени