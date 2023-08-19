Голова СБУ вперше детально розповів, як Україна двічі підривала Кримський міст

Про це він розповів в інтерв'ю журналу NV.

"Це було непередаване відчуття. Багато місяців розробки й успіх - словами важко таке описати", - сказав Малюк.

СБУ, за його словами, виношувала ідею підриву Кримського мосту ще з весни 2022 року. Розглядали різні варіанти. Думали переправити вибухівку в товарних вагонах. Але росіяни заборонили провезення залізничною частиною мосту будь-яких вантажів, крім військових. Зрештою зупинилися на варіанті з фурою, навантаженою бочками з олією, в яких і ховалася б вибухівка.

Як повідомляється, для цього вони використали 21 тонну гексогену. Його замаскували за допомогою пакувальної плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, мала офіційно перевозити вантажівка.

Окрім того, за словами Малюка, СБУ "обійшла" спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян!" - розповів голова СБУ.

Малюк також зазначив, що в організації другої атаки на Кримський міст в липні 2023 року велику роль зіграв офіцер на позивний "Хантер". Він доклав багато зусиль для створення морських дронів, які й підірвали міст.

"Зрозумівши, що дрони не здатні потопити великі судна, кількість вибухівки на них довели до 850 кг гексогену. Також модернізували систему управління безпілотниками, отримавши якісно новий зразок надводного "месника", - йдеться у повідомленні.

Дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе, зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС. Їх конструкція передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.

"Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною, - зізнається Малюк. - Скажу чесно: я молився, щоб усе вийшло. І коли дрон вибухнув, від радості вибухнули й ми", - сказав голова СБУ.