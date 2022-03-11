"Ви вирішили провести "дехімізацію" України?", - Зеленський заявив, що Росія здатна здійснити хімічну атаку

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.



За словами Зеленського, якщо "хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших".



"Мене це дуже турбує, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших. Послухайте такі звинувачення у російських ЗМІ самі собою показують, що вони на таке здатні. Російські ж військові, російські спецслужби. Показує, що вони цього хочуть. Вони вже робили такі речі у інших країнах. Так само! Самі анонсували, самі організовували, самі скаржилися. І самі робитимуть ще. Знову і знову. Якщо їх не зупинити", - сказав президент України Володимир Зеленський.



Зеленський запевнив, що на території України ніколи не розробляли хімічну зброю.



"Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак? Ви вирішили провести "дехімізацію" України? Чим? Аміаком, фосфором? Що ви ще приготували, куди вдарите хім. зброєю? По пологовому у Маріуполі, по церкві у Харкові, по дитячій лікарні Охматдит? Ми адекватні люди. Я президент адекватної країни та адекватного народу. І батько двох дітей. Ніякої хімічної чи будь-якої іншої зброї масової поразки на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.



Згідно з даними американської розвідки, заяви РФ про відведення військ можуть бути хитрістю, і Москва може здійснити новий напад на Україну "найближчими днями", який може включати хімічну атаку на мирних жителів.

10 березня стало відомо, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.

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