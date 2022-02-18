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Росія може під чужим прапором здійснити хімічну атаку, яка "знерухомить мирних жителів", - Washington Post

18 лютого, 2022 п'ятниця
10:42
Світ

Згідно з даними американської розвідки, заяви РФ про відведення військ можуть бути хитрістю, і Москва може здійснити новий напад на Україну "найближчими днями", який може включати хімічну атаку на мирних жителів

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на чотирьох чиновників, ознайомлених із даними розвідки США.

Джерела видання отримали інформацію про те, що анонсований Росією військовий відхід від кордону України був навмисною хитрістю. Один із чиновників заявив, що Вашингтон отримав "перевірену інформацію про те, що заяви Росії можуть бути частиною кампанії дезінформації, спрямованої на введення в оману" США та інші держави світу. Двоє інших американських чиновників та один європейський чиновник незалежно підтвердили, що були ознайомлені з розвідкою.

За словами чиновників, російські сили продовжують нарощування поблизу кордону України, а обстріли на Сході країни посилюються.

Двоє джерел заявили, що існують додаткові розвідувальні дані, які вказують на те, що вторгнення Росії під фальшивим прапором передбачатиме використання хімічного агента, який знерухомить мирних жителів. Потім Москва використає трупи, щоб створити враження, ніби українці вбивали мирних жителів. Один із чиновників сказав, що провину також можуть покласти на американців.

Виступаючи в Раді Безпеки ООН 17 лютого, держсекретар Ентоні Блінкен зазначив інсценування атаки з використанням хімічної зброї серед можливостей, які Росія може використати як привід для нового вторгнення.

Потенційна акція РФ під фальшивим прапором може також включати "надуманий так званий теракт всередині Росії", фальшиве братське поховання, інсценований напад безпілотників на мирних жителів або "фальшиву, або навіть реальну атаку із застосуванням хімічної зброї".

Блінкен закликав Росію відмовитися від будь-якого нового вторгнення в Україну і відправити свої сили назад у казарми.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає реальним нове вторгнення Росії в Україну у найближчі кілька днів, і зробить вона це під фальшивим прапором.
 


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війна з Росією
російська агресія
США
розвідка США
хімічна атака
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