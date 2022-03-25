Ви застосували санкції, ми вдячні, але це було трошечки пізно, бо якби це було раніше, то Росія не пішла б війною, - Зеленський закликав Єврораду не спізнитись з членством України в ЄС

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні до Євроради та народів Європи.



"Хочу подякувати, ви об'єднані навколо нас. Але я хочу сказати, що було зроблено. Так, чи інакше, по різному. Головне - ви об'єднались, і ми це цінуємо. Ви застосували санкції, ми вдячні, але це було трошечки пізно, бо якби це було раніше, то Росія не пішла б війною. Ну принаймні, ніхто точно не знає, був шанс. Північний потік-2: ви заблокували. Ми вдячні і це правильно, але це також було трошки запізно. Якби було вчасно, то Росія б не створила газову кризу. Принаймні був такий шанс. Тепер ми з вами готуємо членство України в ЄС. Нарешті, ось тут я вас прошу. Не спізніться. Будь ласка, бо за цей місяць, ви порівняли ці світи і ви все бачите. Хто чого вартий, і що Україна має бути в ЄС якнайшвидше. Принаймні у вас для цього все є. А у нас є цей шанс", - сказав Володимир Зеленський.





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