Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе: Усик записав нове відео в Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Суперважкоатлет Олександр Усик звернувся до збірної Англії з футболу перед матчем з Україною.



"Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна - чемпіон", - сказав Усик англійською.



У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".