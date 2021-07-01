Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе: Усик записав нове відео в Instagram
Боксер Олександр Усик записав відео з погрозою у сторону збірної Англії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Суперважкоатлет Олександр Усик звернувся до збірної Англії з футболу перед матчем з Україною.
"Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна - чемпіон", - сказав Усик англійською.
У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- Пізніше з'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- 30 червня стало відомо, що СК "Дніпро-1" готовий продати Довбика за 5 млн євро.
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