"Вибачаюся, що не змогла виховати гідну людину": в захопленого у полон пілота окупантів мати виявилася жителькою Полтавщини

Відповідне відео оприлюднили у відомстві, передає Еспресо.TV.



Жінка розповіла, що живе у місті Кременчук, Полтавської області.

"Мій рідний син проходив військову службу пілотом у полку морської авіації Російської федерації, що дислокується на окупованій РФ території Криму", - сказала вона.

За її словами, 5 березня, виконуючи злочинний наказ командування російської армії, він вилетів до Миколаївської області, де був збитий та взятий до полону.

Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин.

"Прошу вибачення перед українським народом. Прошу за сина і за себе, що не змогла виростити нормальну, гідну людину", - зазначила мати.

Нагадаємо, російські солдати, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну, заявили, що хочуть залишитися в Україні, поки в РФ "діє путінський режим", оскільки бояться за своє життя після повернення з полону.