"Вибачаюся, що не змогла виховати гідну людину": в захопленого у полон пілота окупантів мати виявилася жителькою Полтавщини
Служба безпеки України опублікувала відео, в якому мати російського пілота - жителька Полтавщини, вибачилася перед українським народом за сина, який не побачив нічого злочинного в наказі командування російської армії бомбити мирне населення України.
Відповідне відео оприлюднили у відомстві, передає Еспресо.TV.
Жінка розповіла, що живе у місті Кременчук, Полтавської області.
"Мій рідний син проходив військову службу пілотом у полку морської авіації Російської федерації, що дислокується на окупованій РФ території Криму", - сказала вона.
За її словами, 5 березня, виконуючи злочинний наказ командування російської армії, він вилетів до Миколаївської області, де був збитий та взятий до полону.
Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин.
"Прошу вибачення перед українським народом. Прошу за сина і за себе, що не змогла виростити нормальну, гідну людину", - зазначила мати.
- Нагадаємо, російські солдати, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну, заявили, що хочуть залишитися в Україні, поки в РФ "діє путінський режим", оскільки бояться за своє життя після повернення з полону.
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