Вибори мера Харкова: нардепка Устінова заявила, що ініціює створення ТСК для розслідування фальсифікацій

Про це Устінова заявила на засіданні Верховної Ради, передає Українська правда.



"Ми будемо ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії, яка буде розслідувати, чи відбувалися порушення і фальсифікації під час виборів міського голови в Харкові", - сказала Устінова.



Нардепка нагадала про повідомлення громадянської мережі ОПОРА щодо численних порушень на виборах, які, за даними активістів, відбувалися на користь переможця виборів Ігоря Терехова.



"Ми чули про величезні порушення, які відбувались, які були зафіксовані мережею ОПОРА. І, чесно кажучи, мені зараз сумно дивитися, що ми зараз повертаємося в 2004 рік, у "ківаловщину" (фальсифікації на виборах президента у 2004 році за часи керівництва Центрвиборчкомом Сергія Ківалова - ред.). Про те, що зараз, коли мережа ОПОРА, коли всі міжнародні спостерігачі виходять і говорять про кричущі порушення, про те, що вибори були сфальсифіковані", - сказала Устінова.



При цьому нардепка звинуватила партію "Голос", від якої пройшла до Ради, у причетності до порушень.



"На жаль, представники партії, яку я колись представляла, теж до цього долучилися. Я вважаю, що парламент зараз має зайняти ту позицію, принципову, яка має зберегти демократію і чесні, прозорі вибори в цій країні", - сказала Устінова.

Нагадаємо, вибори міського голови Харкова відбулися 31 жовтня 2021 у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса у грудні 2020 року. Перемогу здобув в. о. міського голови Ігор Терехов. Він набрав 50,66% голосів виборців (146 240) за даними виборчої комісії.

ОПОРА виявила сфальшовані протоколи підрахунку голосів на дев’яти дільницях у Новобаварському районі міста Харкова на користь Терехова. 4 листопада ОПОРА знайшла розбіжності на користь Терехова ще на 30 дільницях.

Харківська ТВК зареєструвала Терехова міським головою.

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