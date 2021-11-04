Вибори мера Харкова: ОПОРА знайшла розбіжності на користь Терехова ще на 30 дільницях

Про це у коментарі “Укрінформу” заявив координатор Громадянської мережі ОПОРА у Харківській області Микола Зінченко.



“У даних 30 з 40 дільниць Холодногірського району кількість голосів за кандидата Ігоря Терехова в протоколі про підсумки голосування виявилася більшою від занесених раніше даних, що отримали спостерігачі ОПОРИ. Загальна розбіжність склала 248 голосів на користь Терехова”, - зазначив він.



Зінченко додав, що на кількох дільницях також виявили протоколи з позначкою “Уточнений”. ОПОРА встановила, що нові протоколи по підрахунку на цих виборчих дільницях не складалися, тож уточнення не здійснювалися.



Всього є підозри про розбіжності у понад 600 голосів на дільницях у 3 районах Харкова: Холодногірському, Новобаварському та Основ'янському.



ОПОРА звернеться з приводу нових фальсифікацій до поліції.

Нагадаємо, вибори міського голови Харкова відбулися 31 жовтня 2021, у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса у грудні 2020 року. Перемогу здобув чинний в. о. міського голови Ігор Терехов. Він набрав 50,66% голосів виборців (146 240) за даними виборчої комісії.

ОПОРА виявила сфальшовані протоколи підрахунку голосів на дев’яти дільницях у Новобаварському районі міста Харкова на користь Терехова.