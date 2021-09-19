Вибори по-путінські до Держдуми РФ. Російські дипломати відкрили дільниці в Україні
У Києві, Одесі, Харкові та Львові від самого ранку неділі, 19 вересня 2021 року, працюють виборчі дільниці при російському посольстві та консульствах
Про це інформує Еспресо.TV.
"У посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної думи Федеральних Зборів Російської Федерації", - йдеться у повідомленні посольства РФ в Україні.
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- Українська держава, нагадаємо, не визнає ці так звані вибори, оскільки вони проводяться на окупованих РФ суверенних українських територіях Криму, Донеччини, Луганщини.
- Невдоволені цьогорічним виборчим поцесом і в самій Росії, адже до них не до пущено реальну, а не "ручну" опозицію, а діяльність багатьох популярних медіа обмежено чи припинено під виглядом протидії "іноземним агентам".
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