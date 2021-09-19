"Кожен другий готовий прийняти участь у вуличних акціях", - Зюганов про псевдовибори в РФ
Очільник російських комуністів Геннадій Зюганов не виключив масових акцій протесту за підсумками поточних виборів до Держдуми
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Зараз кожен другий готовий взяти участь у вуличних акціях. Я впевнений, протест буде, буде організованим і масовим", - наводить слова Зюганова російський портал Znak.
Зюганов наголосив, що комуністи здатні виводити велику кількість росіян на вулиці.
Як приклади найбільш масових акцій протесту він навів в приклад мітинги проти пенсійної реформи, що проходили влітку 2018 року в Москві і Санкт-Петербурзі.
"В одній Москві 100 тис. вийшло", - зауважив Зюганов.
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Нинішнє ж голосування до Держдуми РФ він назвав "кримінально-карним".
"Неподобство! За 20 років дожили до кримінально-карного голосування", - зазначив Зюганов. І додав, що є ряд "кричущих фактів" з порушеннями, які вимагають негайної реакції голови ЦВК Елли Памфілової.
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За даними Kasparov.ru, КПРФ вже подала заявки на мітинги у Москві на 20, 21 і 25 вересня. Про це заявив завідува з протестної роботі московського міськкому партії Павло Іванов.
За його словами, мітинги планується провести на Пушкінській площі.
"20-го і 21-го все залежатиме від ситуації. Сьогодні ми отримуємо багато фактури про порушення, вкидання, фальсифікації. Якщо вибори все ж вкрадуть, народ вийде навіть у робочі дні, а ми - то тим більше", - сказав Іванов.
- 17-19 вересня 2021 року в РФ відбувається триденне голосування на "виборах" до Держдуми.
- Комуністи, на відміну від переважної частини опозиції, до них допущені, але експерти кажуть, що Кремль істотно занизить їхні результати.
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