Те, що соціологічні заміри й рейтинги та реальні політичні результати — різні речі, продемонстрували недавні вибори в США на тлі свіжого соціологічного опитування в шести штатах.

Всіх людей цікавить своє, близьке.

А не тільки загальні надихаючі слогани та яскравість виступів.

Що вже говорити про Україну та про реальну підтримку людей, а не рейтинги, коли війна й навіть нормального соціологічного дослідження провести просто зараз неможливо.

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Так що повертаймося до реалій і правильного розставляння пріоритетів: головне, що ворог ще поки на нашій території, а до виборів у США може ще війна регіональна бабахнути зі всіма наслідками.

Вибори, рейтинги, заміри, опитування — це словник мирного часу. Словник часу війни: єдність політичного та військового керівництва, правильний розподіл ресурсів, мотивованість та мобілізованість суспільства.

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Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США

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