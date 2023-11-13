Вибори, рейтинги, заміри, опитування — це словник мирного часу
Словник часу війни: єдність політичного та військового керівництва, правильний розподіл ресурсів, мотивованість та мобілізованість суспільства
Те, що соціологічні заміри й рейтинги та реальні політичні результати — різні речі, продемонстрували недавні вибори в США на тлі свіжого соціологічного опитування в шести штатах.
Всіх людей цікавить своє, близьке.
А не тільки загальні надихаючі слогани та яскравість виступів.
Що вже говорити про Україну та про реальну підтримку людей, а не рейтинги, коли війна й навіть нормального соціологічного дослідження провести просто зараз неможливо.
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Так що повертаймося до реалій і правильного розставляння пріоритетів: головне, що ворог ще поки на нашій території, а до виборів у США може ще війна регіональна бабахнути зі всіма наслідками.
Вибори, рейтинги, заміри, опитування — це словник мирного часу. Словник часу війни: єдність політичного та військового керівництва, правильний розподіл ресурсів, мотивованість та мобілізованість суспільства.
Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США
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