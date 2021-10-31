Вибори у Харкові. Екзитполи віддають перемогу Терехову, явка склала 29%

На користь Терехова свідчать результати опитувань виборців на виході з дільниць від центру "Соціальний моніторинг", Комітету виборців України (КВУ) та спільного проетку New Image Marketing Group та Human Research, передає Еспресо.TV.



Дані "Соціального моніторингу":

Ігор Терехов ("Блок Кернес - Успішний Харків") - 51,9%

Михайло Добкін - 27,6%

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") - 6,4%

Констянтин Немічев - 5,1%

Аліна Мустафаєва - 3%

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") - 2,5%

Денис Ярославський - 1,4%









За даними екзитполу, проведеного центром "Соціальний моніторинг", на виборах Харківського міського голови перемагає секретар міськради Ігор Терехов. Його результат - майже 52%.







За даними екзитполу, проведеного на замовлення КВУ, у Терехова 53,8%, у Добкіна - 24,5%, інформує харківський портал Glavnoe.ua.







Зрештою, за даними екзитполу, який проводився соціологічними центрами New Image Marketing Group та Human Research, Ігор Терехов перемагає у першому турі з результатом 53,8%.



Їхні результати такі:

Ігор Терехов ("Блок Кернес - Успішний Харків") - 53,8%

Михайло Добкін - 24,5%

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") - 6,7%

Констянтин Немічев - 5,3%

Аліна Мустафаєва - 3,4%

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") - 3,3%

Денис Ярославський - 1,5%

"Явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 20:00 склала 28,6% (похибка - 1,1%)", - повідомляє мережа спостерігачів за виборами "Опора".



У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45,5% виборців.

Як заявляв перед тим політолог Володимир Цибулько, на Ігоря Терехова робив ставку Офіс президента Зеленського.



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