Вибори у Харкові. Екзитполи віддають перемогу Терехову, явка склала 29%
За даними екзитполів на проведених в неділю, 31 жовтня 2021 року, виборах харківського міського голови перемагає в.о. мера, секретар міської ради Ігор Терехов
На користь Терехова свідчать результати опитувань виборців на виході з дільниць від центру "Соціальний моніторинг", Комітету виборців України (КВУ) та спільного проетку New Image Marketing Group та Human Research, передає Еспресо.TV.
Дані "Соціального моніторингу":
- Ігор Терехов ("Блок Кернес - Успішний Харків") - 51,9%
- Михайло Добкін - 27,6%
- Олександр Скорик ("Європейська солідарність") - 6,4%
- Констянтин Немічев - 5,1%
- Аліна Мустафаєва - 3%
- Володимир Плетньов ("Партія Шарія") - 2,5%
- Денис Ярославський - 1,4%
За даними екзитполу, проведеного центром "Соціальний моніторинг", на виборах Харківського міського голови перемагає секретар міськради Ігор Терехов. Його результат - майже 52%.
За даними екзитполу, проведеного на замовлення КВУ, у Терехова 53,8%, у Добкіна - 24,5%, інформує харківський портал Glavnoe.ua.
Зрештою, за даними екзитполу, який проводився соціологічними центрами New Image Marketing Group та Human Research, Ігор Терехов перемагає у першому турі з результатом 53,8%.
Їхні результати такі:
- Ігор Терехов ("Блок Кернес - Успішний Харків") - 53,8%
- Михайло Добкін - 24,5%
- Олександр Скорик ("Європейська солідарність") - 6,7%
- Констянтин Немічев - 5,3%
- Аліна Мустафаєва - 3,4%
- Володимир Плетньов ("Партія Шарія") - 3,3%
- Денис Ярославський - 1,5%
"Явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 20:00 склала 28,6% (похибка - 1,1%)", - повідомляє мережа спостерігачів за виборами "Опора".
У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45,5% виборців.
- Як заявляв перед тим політолог Володимир Цибулько, на Ігоря Терехова робив ставку Офіс президента Зеленського.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.79
- Актуальне
- Важливе