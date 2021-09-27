Вибори у Німеччині виграла Соціал-демократична партія, блок Меркель показав найнижчий результат в історії

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ЦВК Німеччини.

За СДП німці віддали 25.7% голосів, Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (партія канцлерки Ангели Меркель) посів друге місце з 18,9%. Це найнижчий результат за всю історію для блоку.



Третє місце отримала партія "Зелені" з 14,8%, на четвертому - Вільна демократична партія з 11,5%, а "Альтернатива для Німеччини" (націоналістична та право-популістська політсила) стала п'ятою з 10,3%.