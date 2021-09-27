Вибори у Німеччині виграла Соціал-демократична партія, блок Меркель показав найнижчий результат в історії
Соціал-демократична партія виграла вибори до німецького Бундестагу
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ЦВК Німеччини.
За СДП німці віддали 25.7% голосів, Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (партія канцлерки Ангели Меркель) посів друге місце з 18,9%. Це найнижчий результат за всю історію для блоку.
Третє місце отримала партія "Зелені" з 14,8%, на четвертому - Вільна демократична партія з 11,5%, а "Альтернатива для Німеччини" (націоналістична та право-популістська політсила) стала п'ятою з 10,3%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе