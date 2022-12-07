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Вибори у США: Демократи перемогли у ключовому штаті та отримали абсолютну більшість у сенаті

7 грудня, 2022 середа
10:13
Світ Вибори У США, демократ Рафаель Ворнок

Кандидат від демократів Рафаель Ворнок перемагає у другому турі вибрів до сенату в штаті Джорджія, що дозволить його партії отримати абсолютну більшість у верхній палаті конгресу США

Про це повідомляє CNN

Завдяки перемозі Ворнока, Демократична партія отримує абсолютну більшість у сенаті, тому їй більше не потрібно покладатися при ухваленні рішень на віцепрезидентку США Камалу Гарріс, яка за рівності при голосуванні має вирішальний голос. 

Після проміжних виборів, що відбулися у США на початку листопада, демократи та республіканці мали в сенаті по 49 місць. Після перемоги Ворнока, Демократична партія матиме 50 місць та голос Гарріс. 

Під час першого туру в Джорджії республіканець Гершель Вокер та Рафаель Ворнок не змогли набрати більше 50% голосів, необхідних для перемоги. Тому було оголошено другий тур, який відбувся 6 грудня.

Гершеля Вокера, який є відомим гравцем в американський футбол особисто підтримував експрезидент США Дональд Трамп. Під час виборчої кампанії на адресу Вокера лунали звинувачення, що він сплатив аборти двом своїм колишнім подругам, хоча публічно категорично виступає проти абортів. 60-річний кандидат у підсумку був вимушений визнати, що у нього було три позашлюбні дитини, хоча він критикував батьків, які не дбають про своїх дітей.

Рафаель Ворнок є пастором баптистської церкви Ебенезера, де свого часу вів служби Мартін Лютер Кінг.

Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад палати представників (435 місць) та третину сенату (35 місць зі 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів. 

У палаті представників демократи здобули 213 місць, республіканці - 221.

  • 23 листопада стало відомо, що демократична партія зберегла більшість у верхній палаті конгресу США завдяки вирішальній перемозі на проміжних виборах у штаті Невада.

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вибори
республіканці
вибори у США
США
Камала Гарріс
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