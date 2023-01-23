Вибори у Туреччині відбудуться на місяць раніше, ніж планувалося, - Ердоган
Президент Туреччини Таїп Ердоган підтвердив, що вибори в Туреччині відбудуться на місяць раніше запланованого терміну, 14 травня
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Ердогана.
"Я вдячний богу за те, що ми будемо йти пліч-о-пліч із вами, нашою молоддю, яка голосує вперше, на виборах, які відбудуться 14 травня", - сказав він.
Зазначається, що Офіс турецького президента опублікував у неділю відеозапис, на якому Ердоган оголошує дату під час зустрічі з молодими виборцями в північно-західній провінції Бурса.
У Reuters додають, що за опитуванням громадської думки, парламентські та президентські вибори будуть напруженими та стануть найбільшим випробуванням для Ердогана за два десятиліття його перебування під керівництвом регіональної військової влади, члена НАТО та великої ринкової економіки, що розвивається.
- 21 серпня ЗМІ повідомили, що заплановані на 18 червня 2023 року президентські вибори в Туреччині можуть перенести на осінь 2022-го на догоду чинному очільнику держави Реджепу Тайїпу Ердогану. Представник його партії раніше заявив, що вибори в червні збігатимуться з сезоном літніх відпусток, коли люди подорожують.
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