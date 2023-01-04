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Вибори в США: у палаті представників не можуть обрати спікера

4 січня, 2023 середа
05:50
Світ Кевін Маккарті

Жоден із кандидатів досі не набрав достатньої кількості голосів, щоб обійняти посаду спікера палати представників США 

Про це повідомляє Голос Америки та CNN

Лідер республіканців у палаті представників США Кевін Маккарті у другому турі голосування знову не зміг отримати необхідної кількості голосів, аби стати спікером. За нього проголосувало 203 члени палати представників.

Представник Демократичної партії Гакім Джеффріс отримав 212 голосів, чого стало теж недостатньо. Ще 19 голосів отримав республіканець Джим Джордан.

Усі 19 республіканців, які у першому турі проголосували проти кандидатури Маккарті, у другому турі віддали голоси за Джордана. 

Згодом Кевін Маккарті не зміг набрати необхідних для перемоги 218 голосів й у третьому турі голосування. Щобільше, один із конгресменів-республіканців, Байрон Доналдс, який представляє Флориду і голосував за Маккарті в перших двох турах, у третьому раунді проголосував за кандидатуру Джима Джордана.

За Маккарті у третьому турі проголосували 202 республіканці, ще 20 представників партії віддали голоси за Джордана, а демократ Хакім Джефріс із Нью-Йорка знову отримав 212 голосів.

Згідно з регламентом, у палаті представників тепер має відбутися четвертий тур голосування. Маккарті та Джордан, ймовірно, знову виявляться кандидатами на посаду спікера від республіканців. Голосування триватиме доти, доки один із кандидатів не набере явної більшості голосів.

Це був перший випадок за сторіччя, коли палата представників не обрала спікера під час першого голосування.

  • 30 листопада 2022 року демократи у палаті представників США обрали нового лідера замість Ненсі Пелосі - ним став Хакім Джеффріс.
  • 3 січня 2023 року вперше за 100 років в палаті представників конгресу США не змогли з першого разу обрати спікера. Кевіна Маккарті підтримали 203 члени палати представників,19 республіканців проголосували за інших кандидатів. Для отримання посади спікера йому було потрібно отримати голоси більшості тих, хто присутні і беруть участь в голосуванні (зазвичай це 218 осіб).

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вибори у США
США
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