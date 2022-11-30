Про це повідомляє Reuters.

Джеффріс вступить на посаду у січні наступного року. Також зазначається, що Хакім Джеффріс стане першим афроамериканцем, що зайняв вищу посаду в Палаті представників.

82-річна Пелосі очолювала фракцію демократів у Палаті представників з 2003 року. З 2007 по 2011 роки та з 2019 - спікерка Палати представників і є першою в історії жінкою на цій посаді. 18 листопада Пелосі оголосила, що не балотуватиметься на посаду очільника фракції Демократичної партії в Конгресі.

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