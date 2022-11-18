Про це повідомляє CNN.

"Я не буду домагатися переобрання на посаду лідера Демократичної партії в наступному Конгресі. Для мене настав час, коли нове покоління очолить фракцію Демократичної партії, яку я так глибоко поважаю, і я вдячна, що так багато людей готові та бажають взяти на себе цю особливу відповідальність", - сказала Пелосі.

Водночас Пелосі зазначила, що залишиться членом Конгресу.

82-річна Пелосі очолює фракцію демократів у Палаті представників з 2003 року. З 2007 по 2011 роки та з 2019 - спікерка Палати представників і є першою в історії жінкою на цій посаді. З огляду на цю посаду Пелосі є найвисокопоставленішою жінкою в історії США (третій щабель табелю рангів після президента й віцепрезидента).

За підтримку України Пелосі нагороджена Орденом княгині Ольги III ст. і Орденом князя Ярослава Мудрого II ст.

1 травня 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ Пелосі відвідала Київ.

2 серпня 2022 року попри застереження Китаю Пелосі відвідала Тайвань і стала найвищим за 25 років американським політиком, який відвідав острів. Після цього Пелосі відвідала прикордонну зону між КНДР і Південною Кореєю.

17 вересня 2022 року Пелосі здійснила візит до Вірменії на тлі нового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном і стала найвищим представником США, який відвідав Вірменію з часу проголошення незалежності країни. Під час візиту Пелосі засудила військові дії Азербайджану проти Вірменії.

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