Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії
У неділю, 18 вересня, у Єревані спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила військові дії Азербайджану проти Вірменії
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Відбувся напад проти кордонів, суверенітету Вірменії. Вірменія для нас має важливе значення, і ми від імені Конгресу США засуджуємо смертельні атаки Азербайджану проти території Вірменії", - заявила Ненсі Пелосі на спільному брифінгу зі спікером парламенту Вірменії Аленом Симоняном.
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Вона додала, що США готові вислухати потреби Єревану в оборонній сфері.
"Ми тут, щоб поговорити з керівництвом Вірменії про те, що ми можемо зробити. Ми також готові вислухати потреби Вірменії у сфері оборонного співробітництва", - запевнила Пелосі.
- 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони звинуватили одна одну у початку воєнних дій.
- Президент Вірменії Нікол Пашинян звернувся до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
- Одразу після цього країни ОДКБ висловили співчуття і створили "робочу групу".
- 17 вересня Ален Симонян висловив обурення реакцією Організації договору про колективну безпеку на прохання про допомогу в конфлікті з Азербайджаном.
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