Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відбувся напад проти кордонів, суверенітету Вірменії. Вірменія для нас має важливе значення, і ми від імені Конгресу США засуджуємо смертельні атаки Азербайджану проти території Вірменії", - заявила Ненсі Пелосі на спільному брифінгу зі спікером парламенту Вірменії Аленом Симоняном.

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Вона додала, що США готові вислухати потреби Єревану в оборонній сфері.

"Ми тут, щоб поговорити з керівництвом Вірменії про те, що ми можемо зробити. Ми також готові вислухати потреби Вірменії у сфері оборонного співробітництва", - запевнила Пелосі.

13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони звинуватили одна одну у початку воєнних дій.

Президент Вірменії Нікол Пашинян звернувся до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Одразу після цього країни ОДКБ висловили співчуття і створили "робочу групу".

17 вересня Ален Симонян висловив обурення реакцією Організації договору про колективну безпеку на прохання про допомогу в конфлікті з Азербайджаном.

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