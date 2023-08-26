"Моє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", – сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на пресконференції в Києві.

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Варіантів потрактування кілька. Хоча найголовніше питання для кожного з них — чи це особиста позиція сенатора Грема, чи всього американського істеблішменту.

Варіант перший: сенатор Грем — і республіканці в цілому? - впевнені у своїх розрахунках, що війну до часу виборів буде так чи інакше завершено або хоча б заморожено. Тобто, виборчому процесу воєнні дії не заважатимуть.

Другий варіант: американські еліти через виборчий процес хочуть отримати суспільну легітимізацію від українців того чи іншого розвитку подій. В сенсі, партії виходитимуть на перегони з різними програмами щодо продовження/припинення війни. А вибір більшості покаже Америці, в який сценарій є сенс вкладатись ресурсами, — на що готові, а на що не готові піти українці.

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Третій варіант: американська влада, в тому числі в контексті явних і поки ніяк не зменшуваних проблем з корупцією в Україні, сподівається, що через вибори одноосібна влада монобільшості врешті буде добряче розбавлена. І це, своєю чергою, нарешті дозволить посунутись в питанні подолання хоча б найбільш нахабних корупційних схем. Що важливо в контексті збільшення фінансової донаційної допомоги від союзників.

В будь-якому випадку, вибори, здається, доведеться проводити за будь-яких умов — якщо союзники наполягатимуть. Доведеться бодай спробувати поміняти наявний політичний ландшафт.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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