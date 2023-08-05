Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд То чи будуть вибори?
OPINION

То чи будуть вибори?

Ольга Айвазовська
5 серпня, 2023 субота
10:03
Погляд Ольга Айвазовська

Мене турбує, що ми досі не відділяємо чесне від праведного

Вже пару днів несеться нова хвиля дискусії навколо теми виборів в Україні. Цього разу її запустив Руслан Стефанчук, який в інтерв'ю повідомив, що прямої заборони організовувати вибори в Конституції немає. І всі, на перший погляд, говорять про те саме, але продовжують одне з одним сперечатись.

Дійсно, прямої заборони немає в Основному законі, але її встановлює профільний закон про правовий режим воєнного стану. Конституцію зараз ніхто не може змінити, а от закон, наче, дуже ж нескладно, маючи формально 226 голосів.

Втім, мені важко уявити, як депутати самі вкорочують собі термін, особливо ті, яким місця у списках рейтингових партій на повоєнних виборах не знайдеться, і вони вже про це знають, або здогадуються. Конституція забороняє фактично припиняти повноваження парламенту та продовжує його, з метою забезпечення безперервності влади, аж до першого засідання новобраної ВРУ, яка обирається після закінчення воєнного стану. Таким чином, вона виключає будь-яку можливість проведення парламентських виборів, які мали б статись в цьому розі в останню неділю жовтня.

Читайте також: Навіщо перетворювати Раду у суміш паризьких бутиків з турецьким базаром?

Всі говорять, що в цьому році виборів не може бути, як і до кінця воєнного стану, але через критичну недовіру між політичними групами починають метушитись.

Виборами зараз ніхто не займається настільки, що навіть не хоче повноцінно говорити на дуже великі та об'ємні теми майбутнього, яке таки прийде. Замість того, щоб чекати його, над ним потрібно працювати та не перекладати відповідальність на голови військових.

Ми повинні зберегти демократичну систему, при якій кожен громадянин з правом голосу має право на управління своєю державою і через вибори. Невже хтось хоче позбутись того, що нас відрізняє від країни-агресора. А для цього необхідно не просто розмістити ще одну функцію в додатку Дія, а забезпечити повну включеність у процес громадян, не залежно від їх місця перебування.

Натомість ми вже запізнились з багатьма процесами, зокрема:

  • як організувати інклюзивну повноцінну кампанію на повоєнних виборах, якщо за кордоном залишатиметься 20% громадян, а наше та європейське законодавство і формально, і фактично забороняє проведення повноцінного циклу агітації та інформування?
  • яку виборчу систему застосувати, щоб парламент був репрезентативним (зараз кількість мандатів в окрузі прив'язана до явки виборців), бо недопредставництво, або перепредставництво серйозно підірве його легітимність;
  • що робити зі звільненими територіями, які були окуповані від 2014 року? Яка процедура виходу з подвійного громадянства, щоб вони стали виборцями, або іноземцями на нашій території, якщо хтось вирішить залишати собі російський паспорт (на них повинні тоді поширюватись норми законодавства про іноземних громадян без права голосу);
  • що робити з адміністративними межами громад, які втратили абсолютну більшість мешканців, або повністю знищені, а повернення виборців там є мало ймовірним у перспективі років, які потрібні на відновлення та розмінування;
  • чи будуть жінки, які виїхали за кордон на тривалий період та повернулись, мати право балотуватись, адже, вони формально порушили ценз осілості;
  • яким буде порядок відновлення роботи партій, медіа тощо;
  • якою буде форма голосування за кордоном, якщо таки в сотні разів більше дільниць не вдасться відкрити, поштовому голосуванню повністю довіряє лише 8% громадян, електронне голосування небезпечне для нас, а дочасне голосування потрібно правильно прописати й воно все ж потребує значних інвестицій громадян на логістику.

Читайте також: У партії влади "Слуга народу" почалася боротьба проти необережних шанувальників відпочинку на Мальдівах

Ще є 100500 питань, які тут ніхто не буде читати, але ми з Громадянською мережею ОПОРА вже проводимо експерименти, організовуємо дослідження, робимо опитування та фокус-групи, інтерв'ю, щоб обрати оптимальні рішення.

Тож, мухи й страхи про політичних діячів та демократичні виклики я б розглядала окремо.

У нас дуже багато роботи, щоб не втратити те, заради чого хоробрі воюють і обороняють.

Джерело

Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
вибори
політика
Війна з Росією
Воєнний стан
біженці з України
Читайте також:
3 серпня, 2023 четвер
Намацали найперспективніший напрямок: ЗСУ на півдні розпочали третю фазу контрнаступу, - WP
українське зерно
3 серпня, 2023 четвер
Польський міністр заявив, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
4 серпня, 2023 п'ятниця
Десантний корабель "Оленегорский горняк" додому не повернеться, - ВМС України про вибухи в Новоросійську
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
5 серпня
10:30
евакуація
Примусову евакуацію дітей оголосили ще у дев’яти населених пунктах Донеччини, - Мінреінтеграції
10:15
Ексклюзив
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
Пригожин буде перекинутий в Африку: Огризко про вплив Росії на держпереворот у Нігері
10:13
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
На південному напрямку немає нових ударних формувань ворога, але росіяни здійснюють маневри, - ОК "Південь"
10:09
Відділення Бориславської центральної міської лікарня
Жителям окупованих територій важко отримати якісну медичну допомогу, перевагу надають військовим, - ЦНС
09:36
Оновлено
Крим Керченський міст безпілотник
Вибухи в районі Кримського мосту: окупанти повідомляють про пошкодження танкеру
09:30
Василь Малюк
"Логічний і ефективний крок стосовно ворога": голова СБУ прокоментував атаки на кораблі РФ
09:14
ЗСУ
У ЗСУ назвали основну складність ведення контрнаступу на південному напрямку
08:58
Британська розвідка розповіла про важливу роль, яку відіграв корабель "Оленегорский горняк" для Чорноморського флоту РФ
08:38
OPINION
Микола Княжицький
Щодня читаю і дивлюся новини з різних джерел, країн, різними мовами
08:35
КНДР
КНДР розкритикувала США за наявність ядерної зброї, а свою назвала "суверенним правом"
08:34
Шойґу і Герасімов
Пропагандисти розкритикували міноборони РФ за брехню щодо атаки на "Оленегорский горняк", - ISW
08:17
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
Саудівська Аравія закликала своїх громадян якнайшвидше покинути Ліван
08:13
обстріл
Росіяни звинуватили Україну в атаці дроном по Курській області РФ
08:05
Огляд
Добро без кулаків, розмова в піжамі та алковтеча від реальності - 5 книжок про тих, кого (не) зламала війна
08:04
OPINION
Мирослав Гай
Війна має перейти на територію Росії
08:01
Оновлено
ЗСУ
4 танки, 32 артилерійські системи та 620 військових: що втратила Росія за добу війни в Україні
08:00
Game4Ukraine
Game4Ukraine: де та коли дивитись благодійний матч у Лондоні
07:21
США китай санкції
США пропонують поглибити співпрацю з країнами Тихоокеанського регіону, щоб протистояти Китаю
06:34
діти, дитина лікарня
У Німеччині пацієнт палив у палаті: внаслідок пожежі постраждали 28 людей
06:18
Ентоні Блінкен
Уряд США призупинив фінансування деяких програм для Нігеру
05:40
зерно, зернова угода
РФ прагне змусити Захід до значних поступок в обмін на розблокування "зернової угоди", – ISW
05:11
Китай та США
Напівпровідники, квантові технології та ШІ: США планують обмежити інвестиції в Китай, - Reuters
04:43
Косово - Сербія
Уряд Косово зменшує кількість поліцїі на півночі країни для деескалації напруження зі сербами
04:15
У Мінфіні назвали розмір фінансової допомоги Німеччини Україні
03:47
Національний природний парк "Синьогора"
Уряд розширив межі НПП "Синьогора" у Карпатах на 10 тис. гектарів
03:18
Німеччина уряд
Німеччина підтвердила участь у саміті щодо Формули миру України та назвала свого представника
02:51
Олексій Данілов
Ми будемо возити зерно морем, куди вважаємо за необхідне, не питаючи дозволу РФ, - Данілов
02:32
F-16
Перша група українських пілотів вже готова до навчань на F-16, - Politico
01:47
Словенія світ повінь погода
У Словенії після сильних злив почалася повінь: троє людей загинули
01:00
військовий переворот у Нігері
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
00:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко про обговорення української Формули миру в Саудівській Аравії: Там не буде рішень
00:01
Артем Далакян, бокс
Українського боксера зобов'язали провести захист чемпіонського титулу
2023, п'ятниця
4 серпня
23:36
Марта Костюк
Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA у Вашингтоні
23:31
Ексклюзив
Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі
Світан впевнений, що гелікоптери Білорусі виконували бойове завдання на перетин кордону з Польщею
23:23
ЗРК NASAMS
Литва анонсувала передачу Україні ЗРК NASAMS
23:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 серпня
23:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні цілі України будуть скеровані на носії ракет "Калібр": воєнні підсумки тижня
23:07
Ллойд Остін
Міністри оборони США та Польщі обговорили загрози з боку Білорусі
22:49
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов Україна може отримати ядерну зброю
22:42
знищені окупанти
На лівобережжі Херсонщини росіяни імітують відведення військ, щоб виявити інформаторів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV