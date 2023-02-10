Вибух у Києві на колишньому заводі: керівнику ювелірної майстерні оголосили підозру в порушенні правил безпеки

Про це Київська міська прокуратура повідомила у facebook.

Стало відомо, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах розслідування, розпочатого за фактом вибуху у Дарницькому районі столиці, затримано та повідомлено про підозру жителю Київщини у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України).

У прокуратурі нагадують, що 9 лютого на території колишнього заводу у Дарницькому районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження.

Епіцентром вибуху стала одноповерхова промислова будівля.

Зокрема зазначається, що слідством встановлено, що вказане приміщення використовувалося суб’єктом підприємницької діяльності як виробничий цех з виготовлення та оброблення ювелірних виробів. У своїй роботі працівники майстерні використовували газове обладнання.

При цьому додається, що деякі елементи вказаного обладнання були виготовлені примітивним та недосконалим способом. А газові балони розміщувались в приміщенні з порушення встановлених вимог, де безпосередньо працювали люди.

Також встановлено, що з працівниками інструктажі, навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки не проводились. А працівників не було забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту.

"Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум’яних робіт, які належати до робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів. На момент події у приміщенні перебувало близько 20 робітників", - йдеться у повідомленні.

Керівника ювелірною майстернею за порушення дотримання правил безпеки з охорони праці затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У межах провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.