Вибухи і блекаут: у російській Тулі знеструмлено частину міста, без світла – 5 тис мешканців
У російській Тулі знеструмлено частину міста, без світла опинились близько 5 тис. мешканців, місцеві пабліки повідомляють про звуки вибухів перед аварією
Місцеві телеграм-канали повідомляють про сильний гуркіт і блекаут в одному з районів Тули.
У диспетчерській РІА Новости підтвердили, що у Заріченському районі Тули сталося аварійне відключення електрики, без світла залишилося майже 5 тис людей.
У регіональному управлінні МНС заявили РБК, що "вибухи, які чули жителі Пролетарського округу міста Тули, ймовірно, стали наслідком переходу літака на надзвукову швидкість". А світло в одному з районом міста відключилося через технічну несправність, додали у відомстві.
Місцева влада наголошує на тому, що ці два випадки не пов'язані між собою.
- Нагадаємо, 20 вересня у міністерстві оборони РФ заявили про падіння винищувач Су-34 у Воронезькій області. За словами росіян, екіпаж встиг катапультуватися.
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