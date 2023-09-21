Вибухи і блекаут: у російській Тулі знеструмлено частину міста, без світла – 5 тис мешканців

Місцеві телеграм-канали повідомляють про сильний гуркіт і блекаут в одному з районів Тули.

У диспетчерській РІА Новости підтвердили, що у Заріченському районі Тули сталося аварійне відключення електрики, без світла залишилося майже 5 тис людей.

У регіональному управлінні МНС заявили РБК, що "вибухи, які чули жителі Пролетарського округу міста Тули, ймовірно, стали наслідком переходу літака на надзвукову швидкість". А світло в одному з районом міста відключилося через технічну несправність, додали у відомстві.

Місцева влада наголошує на тому, що ці два випадки не пов'язані між собою.