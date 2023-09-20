У Воронезькій області РФ упав винищувач Су-34

Про це пише російське ТАСС.

"Літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області, екіпаж у складі двох людей катапультувався, загрози їхньому здоров'ю немає", - йдеться у повідомленні.

Також російський телеграм-канал Ateo Breaking зазначає, що після падіння Су-34 почалася сильна пожежа.

За їхніми даними, у винищувача відмовила стійка шасі.

Падіння літаків у Росії: що відомо

17 червня 2022 року стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.

21 червня ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області. Причиною аварії штурмовика Су-25, за попередніми даними, стала технічна несправність літака. Пілот внаслідок аварії загинув.

Згодом літак, який виконував комерційний рейс, пропав при заході на посадку в аеропорту "Оленьок" – на борту перебувало 5 осіб.

В ніч з 23 на 24 червня під російською Рязанню розбився транспортний літак Іл-76. На борту було близько 10 осіб.

10 січня 2023 року у Ненецькому автономному окрузі РФ літак Ан-2 здійснив жорстку посадку за 10 км від селища Каратайка – за попередніми даними, загинули 2 осіб.

17 травня розвідувальний легкомоторний літак зазнав аварії на півночі РФ. На борту було двоє осіб, постраждав льотчик.

Також у травні у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами. На обох суднах загинули усі члени екіпажу - це 6 людей. Також внаслідок інциденту постраждала 51-річна жінка - її зачепило уламками.

4 липня російський військовий літак МіГ-31 зазнав аварії під час навчального польоту на Камчатці над акваторією Авачинської затоки, екіпаж тоді шукали.

12 серпня поблизу російського Калінінграда начебто через технічну несправність впав винищувач Су-30, внаслідок чого загинули усі члени екіпажу.

За три дні після цього у Краснодарському краї розбився військовий літак, унаслідок чого загинув пілот, який воював в Україні.

У вівторок, 29 серпня, у Челябінській області РФ впав гелікоптер Мі-8, що належав ФСБ. На його борту перебувало 3 людей, всі загинули.

Згодом у вересні у Волгоградській області РФ зазнав аварії бомбардувальник Су-24М, який виконував тренувальний політ. Доля екіпажу залишилася невідома.