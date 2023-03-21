Вибухи в Джанкої: окупаційна влада ввела режим НС у місті

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на главу так званої адміністрації Ігоря Івіна.

Повідомляють також, що російський слідчий комітет почав розслідувати "факт використання безпілотних літальних апаратів на території Криму".

Так званий очільник Криму Сергій Аксьонов запевняє, що ситуація в Джанкої "перебуває під контролем".