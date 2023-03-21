Вибухи в Джанкої: окупаційна влада ввела режим НС у місті
Після нічних вибухів у місті Джанкої пів острова Крим, окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на главу так званої адміністрації Ігоря Івіна.
Повідомляють також, що російський слідчий комітет почав розслідувати "факт використання безпілотних літальних апаратів на території Криму".
Так званий очільник Криму Сергій Аксьонов запевняє, що ситуація в Джанкої "перебуває під контролем".
- Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калибр НК", які везли залізницею у Джанкої.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.29
Купівля 38.29Продаж 39.04
-
EUR
Купівля 40.34Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе