Про це йдеться у звіті УВКПЛ ООН.

Серед них відомо про 4169 загиблих і 4982 поранених. Серед загиблих - 268 дітей.

В організації наголошують, що реальні цифри значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

Наприклад, це населені пункти Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

2 червня очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що від 24 лютого ворог зруйнував 182 заклади освіти, ще 1756 – пошкоджено.

2 червня, за повідомленням угруповання ОС, окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 поранено.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb