Від 24 лютого в Україні через агресію РФ підтверджено загибель 4169 мирних жителів, реальні цифри значно вищі, — ООН
В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 1 червня підтверджено 9151 жертву серед цивільних через повномасштабну війну Росії проти України
Про це йдеться у звіті УВКПЛ ООН.
Серед них відомо про 4169 загиблих і 4982 поранених. Серед загиблих - 268 дітей.
В організації наголошують, що реальні цифри значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".
Наприклад, це населені пункти Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".
В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.
- 2 червня очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що від 24 лютого ворог зруйнував 182 заклади освіти, ще 1756 – пошкоджено.
- 2 червня, за повідомленням угруповання ОС, окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях
- За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 поранено.
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