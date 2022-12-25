Від атак окупантів 24 грудня семеро мешканців Донеччини отримали поранення
Упродовж 24 грудня військові РФ гатили по Донецькій області: від ворожих дій семеро мирних жителів області отримали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що за добу 24 грудня окупанти поранили сімох мешканців Донецької області. Так, п'ятеро отримали поранення в Бахмуті, а також жителі Максимільянівки й Предтечиного.
Усього від початку повномасштабного вторгнення поранення отримали 2 тис. 792 людини з Донеччини. Однак ці дані не є повними: встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо.
- Нагадаємо, за добу 23 грудня окупанти вбили двох мирних мешканців Донеччини, під обстрілами опинилися 27 цивільних обʼєктів.
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