Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За наведеними ОП даними обласних військових адміністрацій станом на 09:00 четверга, 19 жовтня, напередодні через дії окупантів у Донецькій області 12 людей загинуло (у т. ч. виявлено 8 вбитих раніше), ще 12 зазнали поранень.

У Запорізькій області було поранено 13 людей, у Миколаївській загинула одна людина, у Сумській - двоє загиблих і один поранений, у Харківській - двоє поранених, у Херсонській - один поранений, у Києві загинуло троє людей.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що російські загарбники за час повномасштабної війни вбили 428 дітей і поранили понад ще 815.

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