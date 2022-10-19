Минулої доби виявлено 17 загиблих від дій РФ цивільних, ще 29 зазнали поранень, - ОП
У середу, 18 жовтня, в Україні виявили 17 цивільних осіб, які загинули внаслідок російської агресії. Крім того, в цей день 29 мирних жителів зазнали поранень унаслідок дій РФ
Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За наведеними ОП даними обласних військових адміністрацій станом на 09:00 четверга, 19 жовтня, напередодні через дії окупантів у Донецькій області 12 людей загинуло (у т. ч. виявлено 8 вбитих раніше), ще 12 зазнали поранень.
У Запорізькій області було поранено 13 людей, у Миколаївській загинула одна людина, у Сумській - двоє загиблих і один поранений, у Харківській - двоє поранених, у Херсонській - один поранений, у Києві загинуло троє людей.
- Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що російські загарбники за час повномасштабної війни вбили 428 дітей і поранили понад ще 815.
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