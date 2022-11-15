Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції у Facebook.

Так, за словами заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої, тепер країни, в яких знаходяться заарештовані активи агресора, зможуть дати старт міжнародному компенсаційному механізму.

"Країни, в яких знаходяться заарештовані активи РФ, мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм укласти міжнародний Договір про притягнення РФ до відповідальності та відшкодування завданих агресією Росії збитків", – цитує відомство Мудру.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення механізму компенсації Росією збитків, завданих Україні. У Кремлі цю резолюцію назвали способом пограбувати Росію.

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