Про випадок повідомив член ради директорів Спілки українських підприємців та власник швейного бізнесу Олександр Соколовський.

"Хочу попередити усіх українських швейників. А можливо, не тільки швейників, а й інших виробників, які виробляють потрібну для ЗСУ продукцію. Одне з невеликих підприємств нашої галузі отримало лист а-ля від "депутата Олексія Устенка". В ньому в ультимативній формі вимагають пошити 5000(!!! ) комплектів зимового спорядження для ЗСУ.. Щоб ви розуміли тільки утеплені зимові куртки в такій кількості становить близько 15 млн грн у собівартості", – написав Олександр Солоковський.

За його словами, лист оприлюднили у внутрішньому чаті Укрлегпрому, його учасники перелякалися, багато хто навіть повірив.

"Я одразу зателефонував Олексію. Виявилося, що він навіть не здогадується, що від його імені, та навіть зі штампом апарату ВР, пішов (або пішли, бо, можливо, він не єдиний) цей "лист щастя". Він вже зв'язався з підприємством, уточнив деталі квитанції і вже пише заяву до Національної поліції, – каже Олександр Соколовський. – Скоріш за все, це шахраї намагаються "поскубти" підприємства і "віджати"" під виглядом нагальних державних військових потреб таку гостродефіцитну продукцію, як зимова форма, яка потім легко реалізується за кеш. Але не виключаю, що це може бути частина ворожого ІПСО! Уявіть, якби бізнесмен отримав такий лист, не розібравшись і не з'ясовуючи з відправником, чи надсилав він такий лист, виніс його в паблік. Звідти пост почнуть розганяти Z-пропагандисти з історіями, як в Україні влада грабує виробників і погрожує їм!"

Бізнесмен просить підприємців, які стикалися зі схожими вимогами, повідомляти його і не вестись на провокації.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb